До української делегації в ТКГ приєдналася Верещук. Фото: Главком

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Ірина Верещук приєднається до української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ). На переговорах міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій зосередиться на гуманітарних та соціальних питаннях.

Після переходу Рєзнікова в Міноборони до делегації ТКГ приєднається Ірина Верещук, — заявив прес-секретар Володимира Зеленського Сергій Никифоров.

За його словами, українська делегація в ТКГ повинна ще більше зосередитися на вирішенні гуманітарних і соціальних питань.

3 листопада Резніков залишив посаду першого заступника голови української делегації в ТКГ у зв’язку з призначенням на посаду міністра оборони України.

Никифоров розповів, що Офіс президента виступає за створення нової робочої підгрупи в рамках мінського переговорного майданчика. Нова підгрупа має займатися поверненням Україні контролю над ділянкою кордону вздовж окупованого Донбасу.

Нагадаємо, Ірину Верещук Верховна Рада 4 листопада призначила віце-прем'єр-міністром України та міністром з реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Таке рішення підтримали 260 нардепів.