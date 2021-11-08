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Ракурс
Розроблено ПЛР-тест, який визначає штами коронавірусу. Фото: vitasun.com.ua

Розроблено ПЛР-тест, який визначає штами коронавірусу

8 лис 2021, 19:04
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Коронавірус у світі активно поширюється. Вчені розробили ПЛР-тест, який за зразками, взятими з носоглотки, може визначити, яким з існуючих штамів коронавірусу заразився пацієнт.

Більш того, новий метод дозволяє виявляти вірусні варіанти навіть у зразках зі зруйнованою вірусною РНК. Результати дослідження опублікували на сервері medRxiv.org.

Автори розробили метод кількісної полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), який може в реальному часі виявляти вірусні варіанти навіть у зразках з низьким вмістом вірусної РНК або деградованої РНК, і перевірили його в рамках клінічного дослідження.

Вчені використали новий метод для виявлення вірусних варіантів у 717 зразках. Аналізи були взяті у пацієнтів із Великої Британії та Бразилії.

У першому випадку експерти виявили в S-білку вірусу мутацію D1118H, характерну для альфа-варіанту, а в другому — мутації K417T та L3468V, властиві гамма-варіанту коронавірусу.


Нагадаємо, лікарі вважають, що пандемія в Україні зупиниться, коли більшість українців перехворіє на COVID-19. Якщо показники захворюваності залишатимуться такими ж високими, то за кілька місяців українці отримають колективний природний імунітет.

Джерело:medRxiv.org

Джерело: Ракурс


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