Розроблено ПЛР-тест, який визначає штами коронавірусу. Фото: vitasun.com.ua

https://racurs.ua/ua/n162775-rozrobleno-plr-test-yakyy-vyznachaie-shtamy-koronavirusu.html

Ракурс

Коронавірус у світі активно поширюється. Вчені розробили ПЛР-тест, який за зразками, взятими з носоглотки, може визначити, яким з існуючих штамів коронавірусу заразився пацієнт.

Більш того, новий метод дозволяє виявляти вірусні варіанти навіть у зразках зі зруйнованою вірусною РНК. Результати дослідження опублікували на сервері medRxiv.org.

Автори розробили метод кількісної полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), який може в реальному часі виявляти вірусні варіанти навіть у зразках з низьким вмістом вірусної РНК або деградованої РНК, і перевірили його в рамках клінічного дослідження.

Вчені використали новий метод для виявлення вірусних варіантів у 717 зразках. Аналізи були взяті у пацієнтів із Великої Британії та Бразилії.

У першому випадку експерти виявили в S-білку вірусу мутацію D1118H, характерну для альфа-варіанту, а в другому — мутації K417T та L3468V, властиві гамма-варіанту коронавірусу.

Нагадаємо, лікарі вважають, що пандемія в Україні зупиниться, коли більшість українців перехворіє на COVID-19. Якщо показники захворюваності залишатимуться такими ж високими, то за кілька місяців українці отримають колективний природний імунітет.

Джерело:medRxiv.org