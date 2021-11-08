Разработан ПЦР-тест, определяющий штаммы коронавируса. Фото: vitasun.com.ua

https://racurs.ua/n162775-razrabotan-pcr-test-opredelyauschiy-shtammy-koronavirusa.html

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Коронавирус в мире активно распространяется. Ученые разработали ПЦР-тест, который по образцам, взятым из носоглотки, может определить, каким из существующих штаммов коронавируса заразился пациент.

Более того, новый метод позволяет обнаруживать вирусные варианты даже в образцах с разрушенной вирусной РНК. Результаты исследования опубликованы на сервере medRxiv.org.

Авторы разработали метод количественной полимеразной цепной реакции (ПЦР), который может в реальном времени обнаруживать вирусные варианты даже в образцах с низким содержанием вирусной РНК или с деградированной РНК, и проверили его в рамках клинического исследования.

Ученые использовали новый метод для обнаружения вирусных вариантов в 717 образцах. Анализы были взяты у пациентов из Великобритании и Бразилии.

В первом случае эксперты обнаружили в S-белке вируса мутацию D1118H, характерную для альфа-варианта, а во втором — мутации K417T и L3468V, свойственные гамма-варианту коронавируса.

Напомним, врачи считают, что пандемия в Украине остановится, когда большинство украинцев переболеет COVID-19. Если показатели заболеваемости будут оставаться такими же высокими, то через несколько месяцев украинцы получат коллективный природный иммунитет.

Источник: medRxiv.org