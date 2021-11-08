Порошенко в розстрочку продав «5 канал» і «Прямий» — що сталося. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n162778-poroshenko-v-rozstrochku-prodav-5-kanal-i-pryamyy-scho-stalosya.html

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Петро Порошенко, п’ятий президент України та лідер «Європейської солідарності», не хоче потрапити в список олігархів. Політик продав корпоративні права на телеканали «Прямий» і «5 канал» новому медіа-холдингу «Вільні медіа».

Канали продали за ринковою ціною, але в розстрочку. Причиною став закон про олігархів, який нещодавно підписав Володимир Зеленський. Про це йдеться у повідомленні медіа-холдингу.

Власниками каналів є медійники, громадські діячі та опозиційні депутати, які були журналістами. Додаткові 10% акцій холдингу відведено під участь усього трудового колективу медіа — таким чином трудові колективи є найбільшим акціонером.

Відповідно до вимог антикорупційного законодавства, народні депутати відразу ж передали свої акції в управління телеканалам, тобто їхнім трудовим колективам.

Документи угоди передбачають заборону Петру Порошенку будь-яким чином впливати на редакційну політику каналів чи іншим чином здійснювати контроль холдингу.

Нові власники «Вільних медіа» найближчим часом укладуть з каналами угоду про невтручання в редакційну політику.

Нагадаємо, в лютому Петро Порошенко купив телеканал «Прямий», який офіційно належав колишньому главі КМДА Володимиру Макеєнку. У політика протягом останніх років неодноразово запитували, чи він є фактичним власником телеканалу — він це заперечував.