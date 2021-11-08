Новий спалах небезпечного вірусу зареєстрували в Індії. Фото: CDC

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В Індії оголошено спалах нового вірусу Зіка. Інфекція швидко поширюється, тому влада розпорядилася сформувати бригаду екстреної допомоги.

Щонайменше 89 осіб, зокрема 17 дітей, заразилися вірусом Зіка в Канпурі, найбільш густонаселеному місті індійського штату Уттар-Прадеш. Про це повідомляє газета Hindustan Times.

Після того як 23 жовтня було зареєстровано перший випадок зараження цим вірусом, кількість інфікованих неухильно зростає, заразилися і вагітна жінка.

Вірус Зіка викликає у людей хворобу, характерними симптомами якої є невелике підвищення температури, висипання, кон’юнктивіт, втома, головний та суглобовий біль, лихоманка та набрякання суглобів

Вперше цей вірус був виявлений у мавп в Уганді ще 1947 року. Перший зареєстрований випадок зараження людини стався в Нігерії в 1954 році, і відтоді спалахи цього захворювання реєстрували в Африці, Південно-Східній Азії та острівних тихоокеанських державах.

У травні 2015 року вірус досяг Бразилії та почав стрімко там поширюватися, причому методів лікування лихоманки Зіка не існує, можна лише спробувати уникнути укусу комарів-переносників цього вірусу.

При цьому летальні наслідки рідкісні та лише в одного з п’яти заражених виявляють симптоми захворювання.

У лютому в 2016 році ВООЗ визнала цю хворобу такою, що може чинити серйозний вплив на здоров’я населення і може швидко поширюватися в міжнародних масштабах.

Нагадаємо, смертність в Україні та загалом у світі може зрости вдвічі через туберкульоз. Такі прогнози дають фахівці ВООЗ на фоні впливу пандемії COVID-19.

Джерело: Hindustan Times