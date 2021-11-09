Ковид-смертность достигла рекордных 833, заболели почти 19 тыс. человек

https://racurs.ua/n162781-kovid-smertnost-dostigla-rekordnyh-833-zaboleli-pochti-19-tys-chelovek.html

Ракурс

833 смерти от коронавирусной болезни COVID-19 подтвердили в Украине по состоянию на утро вторника.

За сутки 8 ноября в Украине зафиксировано 18 тыс. 988 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 1 тыс. 183, медработников — 426), — говорится в сообщении Министерства здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки были госпитализированы почти три тысячи пациентов. К сожалению, 833 украинца скончались от последствий COVID-19.

За все время пандемии в Украине заболело более 3 млн человек. Болезнь унесла жизни 73 тыс. 390 граждан.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в:

Днепропетровской области (2 тыс. 42),

Одесской области (1 тыс. 516),

Львовской области (1 тыс. 352),

Харьковской области (1 тыс. 314),

Киеве (1 тыс. 204).

91,1% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе — не были вакцинированы и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины, — подытожили в Минздраве.

8 ноября в Украине вакцинировано 240 тыс. человек вакциной против COVID-19. Одну дозу получили более 140 тыс. украинцев. С начала вакцинальной кампании привито 11,5 млн граждан. Полностью иммунизированы — 8 млн. человек.