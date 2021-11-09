Криптовалюта Bitcoin оновила історичний рекорд. Фото: Укрінформ

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Ракурс

Вартість криптовалют Bitcoin та Ethereum на торгах 9 листопада знову зросла.

Новий історичний рекорд біткоїна було оновлено на торгах. Ціна bitcoin зросла до 68 тис.525дол. За добу ціна цифрової валюти зросла всього на 2,96%, чого вистачило для досягнення нової позначки. Капіталізація Bitcoin становить наразі 1,3 трлн дол. Про це свідчать дані криптовалютой біржі CoinDesk.

Криптовалюта Ethereum оновила рекорд 8 листопада, але продовжила зростання і сьогодні. На 10.07 за Києвом котирування становило 4 тис. 787 дол., а близько 6.00 токен оновив максимум у 4 тис. 857 дол. За рік етеріум зріс на 960%.

Аналітики вважають, що криптовалюта зростає у ціні, оскільки інвестори прагнуть пом’якшити ризики від інфляції. Крім того, інтерес підживлюють рекордно низькі ефективні ставки у США.

Нагадаємо, востаннє історичний рекорд біткоїна було побито 20 жовтня. Тоді ціна за монету перевищила позначку у 66 тис. дол. Криптовалюта різко зросла через вихід індексного фонду ProShares Bitcoin Strategy на Нью-Йоркську біржу. Цей фонд пов’язаний з біткоїном, він буде інвестувати в криптовалютні ф’ючерси.