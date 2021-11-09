Криптовалюта Bitcoin обновила исторический рекорд. Фото: Укринформ

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Ракурс

Стоимость криптовалют Bitcoin и Ethereum на торгах 9 ноября вновь выросла.

Новый исторический рекорд биткоина был обновлен на торгах. Цена bitcoin выросла до 68 тыс. 525 долл. За сутки цена цифровой валюты выросла всего на 2,96%, чего хватило для достижения новой отметки. Капитализация Bitcoin составляет сейчас 1,3 трлн долл. Об этом свидетельствуют данные криптовалютой биржи CoinDesk.

Криптовалюта Ethereum обновила рекорд 8 ноября, но продолжила рост и сегодня. На 10.07 по Киеву котировки составляли 4 тыс. 787 долл., а около 6.00 токен обновил максимум в 4 тыс. 857 долл. За год этериум вырос на 960%.

Аналитики считают, что криптовалюта растет в цене, поскольку инвесторы стремятся смягчить риски от инфляции. Кроме того, интерес подпитывают рекордно низкие эффективные ставки в США.

Напомним, последний раз исторический рекорд биткоина был побит 20 октября. Тогда цена за монету превысила отметку в 66 тыс. долл. Криптовалюта резко выросла за выход индексного фонда ProShares Bitcoin Strategy на Нью-Йоркскую биржу. Этот фонд связан с биткоином, он будет инвестировать в криптовалютные фьючерсы.