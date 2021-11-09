Список профессий с обязательной вакцинацией расширил Минздрав — дедлайн 9 декабря

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Список профессий, для которых будет обязательной прививка от коронавируса, обнародовало Министерство здравоохранения. Минздрав дал месяц на вакцинацию новых категорий работников, которые после 9 декабря будут отстраняться от работы без сохранения заработной платы.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном 9 ноября на сайте профильного ведомства.

Речь идет о работниках:

учреждений, оказывающих социальные услуги, учреждений социальной защиты детей, реабилитационных учреждений;

предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;

предприятий, учреждений и организаций, включенных в Перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 4 марта 2015 № 83.

Приказ вступает в силу 9 декабря 2021 года.

Сотрудники вышеупомянутых учреждений, которые не прививаются против COVID-19 в течение этого периода, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы, — констатировали в Минздраве.



Вместе с тем, в ведомстве добавили, что граждане, у которых подтверждены «абсолютные противопоказания к проведению прививок, не будут подлежать обязательной вакцинации».

Напомним, глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что на сегодня в Украине вакцинировано более 80% медработников, а в ковидных отделениях и пунктах экстренной госпитализации вакцинированы почти 100% работников медучреждений.