Уровень госпитализаций стабилизировался в Украине

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Уровень госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 стабилизировался в Украине. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Центром экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE).

Вторую неделю уровень госпитализаций и заболеваемости показывают тренд на стабилизацию. Однако смертность продолжает расти (+18% в неделю), по нашим прогнозам, пик ожидается уже в ближайшие дни, — отметил глава Центра Юрий Ганиченко.

По его словам, риск возобновления роста числа новых случаев остается высоким. В 17 областях Украины введен «красный» уровень эпидемической опасности. Черкасская, Винницкая и Харьковская области находятся в зоне риска.

Напомним, в Европе сменились лидеры по уровню заболеваемости: Бельгия и Чехия сменили Великобританию и Россию. Украина — без изменений на третьем месте среди антилидеров. Также Украина заняла второе место среди самых больших стран Европы по уровню смертности на 100 тыс. населения.

7 ноября в мире по суточной смертности от коронавируса лидировали Россия, Украина и США.