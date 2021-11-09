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Ракурс
Россия начала через Украину качать газ в подземные хранилища Европы. Фото: patrioty.org.ua

Россия начала через Украину качать газ в подземные хранилища Европы

9 ноя 2021, 12:33
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«Газпром» начал выполнение плана закачки газа в пять европейских подземных хранилищ на ноябрь.

Определены объемы и маршруты транспортировки газа, — говорится в заявлении российской компании.

Во вторник физические потоки газа по газопроводу «Ямал-Европа» (идет в Германию через Белоруссию и Польшу) и украинский ужгородский газотранспортный коридор выросли в рамках реализации планов «Газпрома» увеличивать закачку в подземные хранилища Европы.

Суммарно прокачка по украинскому и польскому направлениям во вторник может вырасти примерно на 30 млн кубометров. В октябре «Газпром» в среднем поставлял на экспорт 420 млн куб. м газа.

Заявка на вторник на прокачку газа через Украину в Словакию выросла до 83 млн куб. м с 75 млн куб. м, свидетельствуют данные словацкого газотранспортного оператора Eustream.


Украинский транзит уже вырос в полтора раза по отношению к 1 ноября. Всего «Газпром» по долгосрочному бронированию располагает украинскими транзитными мощностями в 109 млн куб. м в сутки.

«Ракурс» сообщал, что «Газпром» специально сократил поставки газа в ЕС. Речь идет о приостановке снабжения голубым топливом по трубопроводам, проходящим по территории Польши, Беларуси и Украины.

Источник: Ракурс


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