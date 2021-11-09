Росія почала через Україну качати газ у підземні сховища Європи. Фото: patrioty.org.ua

https://racurs.ua/ua/n162799-rosiya-pochala-cherez-ukrayinu-kachaty-gaz-u-pidzemni-shovyscha-ievropy.html

Ракурс

«Газпром» розпочав виконання плану закачування газу до п’яти європейських підземних сховищ на листопад.

Визначено обсяги та маршрути транспортування газу, — йдеться у заяві російської компанії.

У вівторок фізичні потоки газу газопроводом «Ямал-Європа» (йде до Німеччини через Білорусь та Польщу) та український ужгородський газотранспортний коридор зросли в рамках реалізації планів «Газпрому» збільшувати закачування в підземні сховища Європи.

Сумарно прокачування українським та польським напрямками у вівторок може зрости приблизно на 30 млн кубометрів. У жовтні «Газпром» у середньому постачав на експорт 420 млн куб. м газу.

Заявка на вівторок на прокачування газу через Україну до Словаччини зросла до 83 млн куб. м із 75 млн куб. м, свідчать дані словацького газотранспортного оператора Eustream.

Український транзит уже зріс у півтора раза в порівнянні з 1 листопада. Всього «Газпром» з довгострокового бронювання має в своєму розпорядженні українські транзитні потужності в 109 млн куб. м на добу.

«Ракурс» повідомляв, що «Газпром» навмисно скоротив постачання газу до ЄС. Йдеться про призупинення постачання блакитного палива трубопроводами, що проходять територією Польщі, Білорусі та України.