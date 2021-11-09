Затримання ката «Ізоляції» підтверила СБУ, він проходить за чотирма статтями ККУ

СБУ затримала бойовика «ДНР», який очолював незаконну в’язницю окупантів «Ізоляція», фото - СБУ

https://racurs.ua/ua/n162798-zatrymannya-kata-izolyaciyi-pidtveryla-sbu-vin-prohodyt-za-chotyrma-stattyamy-kku.html

Ракурс

Контррозвідники Служби безпеки України (СБУ) підтвердили інформацію про затримання у Києві колишнього бойовика терористичної організації ДНР, очільника незаконної в’язниці на тимчасово окупованій території Донецької області «Ізоляція».

Прес-служба СБУ повідомила, що чоловік організовував та брав безпосередню участь у вбивствах і катуваннях протиправно ув’язнених громадян України.

Наразі стосовно колишнього бойовика (за даними екс-в'язня «Ізоляції» Станіслава Асєєва, це Денис Куліковський) проводяться процесуальні дії — доставка до суду для обрання запобіжного заходу, а також допит.

Куліковського затримали у межах раніше відкритого кримінального провадження за такими чотирма статтями Кримінального кодексу України:

ст. 149 (торгівля людьми);

ст. 258−3 (створення терористичної групи чи терористичної організації);

ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань);

ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

Куліковський (Палич) — головний кат «Ізоляції», який запам’ятався колишнім полоненим своєю жорстокістю. Ґвалтував, принижував, бив та жорстоко катував ув’язнених.

Навесні 2014 року донецький музей сучасного мистецтва «Ізоляція» (він розташовувався у колишніх заводських приміщеннях) був захоплений бойовиками угруповання ДНР.