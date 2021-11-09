У Києві затримали головного воєнного злочинця донецької катівні "Ізоляція" - журналіст

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Ракурс

У Києві затримано головного воєнного злочинця донецької в’язниці бойовиків «Ізоляція» — Дениса Куліковського на прізвисько Палич.

Про це у своїх соцмережах повідомив колишній в’язень цієї катівні журналіст і письменник Станіслав Асєєв. Офіційних підтверджень інформації на момент написання новини не було.

Концтабір «Ізоляція» в окупованому Донецьку створили російські окупанти. Це колишній завод, на території якого розташована база бойовиків і концтабір.

Сім місяців він мене бив, принижував, поливав з «Кьорхєра» (мийка високого тиску — «Ракурс»), «стежив за моєю фігурою», забороняючи мені їсти все, крім каші. Після цих семи місяців на «Ізоляції» мене напівживого вивезли до лікарні, де відкачували п’ять днів. Крім мене, у Палича були й інші «любимчики», з яких він знущався. Одна з проблем Палича — він полюбляв випити й міг іти в запій на кілька тижнів, тоді йому взагалі відривало «башню»: починалися масові побиття, дехто їх не переносив. Бувало таке, що запої Палича закінчувалися черговим трупом, — розповідав для «Радіо Свобода» колишній полонений Станіслав Печонкін.

Асєєв додав: тепер можу сказати, що життя прожив не даремно. Він попросив поки не телефонувати йому і обіцяв розповісти всі деталі пізніше.

Він дуже цінний для України аби показувати міжнародній спільноті, що творить РФ, — написав журналіст на своїй сторінці у Фейсбук.

Палич — головний кат «Ізоляції», який запам’ятався колишнім полоненим своєю жорстокістю. Ґвалтував, принижував, бив та жорстоко катував ув’язнених.

Навесні 2014 року донецький музей сучасного мистецтва «Ізоляція» (він розташовувався у колишніх заводських приміщеннях) був захоплений бойовиками угруповання ДНР.

Замість арт-простору з виставками і лекціями, з’явилася тюрма, яка вважається найжорстокішою на окупованих територіях. До 2018 року керував «Ізоляцією» російський найманець на прізвисько Палич, або Перший — це його позивний для своїх.

Комендант міг вивести полоненого надвір, роздягнути та поливати холодною водою з автомобільної мийки.

У підвалі «Ізоляції» була камера, де тримали затриманих бійців так званої ДНР. Час від часу туди спускали «політичних» — тобто проукраїнських затриманих, щоб бойовики їх били. Палич спостерігав за цим по відео.

Подейкували, що Куліковський раніше працював у пенітенціарній службі України.

Асєєв був викрадений 11 травня 2017 року та утримувався терористичною організацією ДНР до 29 грудня 2019 року. Журналіст пробув у полоні 31 місяць, із них 28 місяців його утримували на території «Ізоляції» у Донецьку.