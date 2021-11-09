Разумков про свій мандат - “Слуги” підуть “по бєспрєдєлу”

https://racurs.ua/ua/n162792-razumkov-pro-sviy-mandat-slugy-pidut-po-biespriedielu.html

Ракурс

Дмитро Разумков, колишній спікер Верховної Ради, заявив, що в Україні влада повинна займатися боротьбою з коронавірусом, економічною та енергетичною кризою, а не вирішувати питання про те, як можна відібрати мандат.

Я зараз за останній місяць в шоці від того, що відбувається в країні, а за останні дні я здивувався ще більше. Коли в Офісі Президента про це відверто говорять представники «Слуги народу», які потім виходять і розповідають своїм колегам, що відбуваються наради, присвячені питанню, як забрати мандат у Разумкова, ви знаєте, мені стає страшно", — сказав політик в ефірі телеканалу «Україна 24».

За його словами, в країні накопичилася така кількість проблем, що на прийняття інших рішень немає часу.

700 людей гине на добу (від COVID-19 — ред.), по 30 тис. хворіє, йде війна, тарифна криза, немає газу, в екстреному режимі включаємо російську електроенергію, білоруську електроенергію, у нас серйозні виклики для того, щоб забезпечити малозабезпечені верстви населення, і це тільки 5% проблем, які стоять перед державою. Саме цим повинен займатися Офіс Президента і всі інші інституції, а не займатися питанням, як забрати мандат. У них законних підстав немає, вони підуть, вибачте за сленг, «по бєспрєдєлу», — сказав Разумков.



На думку нардепа, оцінку його роботі в парламенті повинні дати українці.

Нагадаємо, Разумков нещодавно прокоментував заяву голови партії «Слуга народу» Олександра Корнієнка про можливість позбавлення екс-спікера депутатського мандата.