Разумков о своем мандате - «Слуги» пойдут «по беспределу»

https://racurs.ua/n162792-razumkov-o-svoem-mandate-slugi-poydut-po-bespredelu.html

Ракурс

Дмитрий Разумков, бывший спикер Верховной Рады, заявил, что в Украине власти должны заниматься борьбой с коронавирусом, экономическим и энергетическим кризисом, а не решать вопрос о том, как можно отобрать мандат.

Я сейчас за последний месяц в шоке от происходящего в стране, а за последние дни я удивился еще больше. Когда в Офисе президента об этом откровенно говорят представители «Слуги народа», которые потом выходят и рассказывают своим коллегам о проходящих совещаниях, посвященных вопросу, как забрать мандат у Разумкова, вы знаете, мне становится страшно, — сказал политик в эфире телеканала «Украина 24″.

По его словам, в стране накопилось такое количество проблем, что на принятие других решений нет времени.

700 человек погибает в сутки (от COVID-19 — ред.), по 30 тыс. болеет, идет война, тарифный кризис, нет газа, в экстренном режиме включаем российскую электроэнергию, белорусскую электроэнергию, у нас серьезные вызовы для того, чтобы обеспечить малоимущие слои населения, и это только 5% проблем, стоящих перед государством. Именно этим должен заниматься Офис президента и все другие институции, а не заниматься вопросом, как отнять мандат. У них законных оснований нет, они пойдут, извините за сленг, «по беспределу», — сказал Разумков.



По мнению нардепа, оценку его работы в парламенте должны дать украинцы.

Напомним, Разумков недавно прокомментировал заявление главы партии «Слуга народа» Александра Корниенко о возможности лишения экс-спикера депутатского мандата.