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Только две области соответствуют показателям «желтой» зоны. Фото: voladm.gov.ua

Только две области в Украине соответствуют показателям «желтой» зоны (ТАБЛИЦА)

9 ноя 2021, 10:57
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Критериям «желтой» зоны карантина в Украине по состоянию на 9 ноября соответствуют только две области — Кировоградская и Тернопольская.

В «оранжевой» зоне сейчас находятся Винницкая, Полтавская, Харьковская, Черкасская, Черновицкая и Закарпатская области. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

«Красная» зона представлена 17 областями:

  • Киев,
  • Херсонская,
  • Одесская,
  • Запорожская,
  • Донецкая,
  • Днепропетровская,
  • Сумская,
  • Николаевская,
  • Ровенская,
  • Житомирская,
  • Ивано-Франковская,
  • Киевская,
  • Луганская,
  • Хмельницкая,
  • Черниговская,
  • Львовская,
  • Волынская.

В Минздраве отметили, что уровень госпитализации пациентов с «ковидом» превышен в 21 области и Киеве. Наихудшая ситуация сложилась в Житомирской и Херсонской областях — 127,3 и 120,2 при норме 60 на 100 тыс. населения. Норма загруженности кислородных COVID-коек при норме до 65% превышена в 151 области и столице.


Только две области соответствуют показателям «желтой» зоны. Инфографика: Минздрав

Напомним, 8 ноября в Украине зафиксировано 18 тыс. 988 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Умерли от «ковида» рекордное число украинцев за сутки — 833 пациента.

Источник: Ракурс


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