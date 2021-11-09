Только две области соответствуют показателям «желтой» зоны. Фото: voladm.gov.ua

https://racurs.ua/n162790-tolko-dve-oblasti-v-ukraine-sootvetstvuut-pokazatelyam-jeltoy-zony-tablica.html

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Критериям «желтой» зоны карантина в Украине по состоянию на 9 ноября соответствуют только две области — Кировоградская и Тернопольская.

В «оранжевой» зоне сейчас находятся Винницкая, Полтавская, Харьковская, Черкасская, Черновицкая и Закарпатская области. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

«Красная» зона представлена 17 областями:

Киев,

Херсонская,

Одесская,

Запорожская,

Донецкая,

Днепропетровская,

Сумская,

Николаевская,

Ровенская,

Житомирская,

Ивано-Франковская,

Киевская,

Луганская,

Хмельницкая,

Черниговская,

Львовская,

Волынская.

В Минздраве отметили, что уровень госпитализации пациентов с «ковидом» превышен в 21 области и Киеве. Наихудшая ситуация сложилась в Житомирской и Херсонской областях — 127,3 и 120,2 при норме 60 на 100 тыс. населения. Норма загруженности кислородных COVID-коек при норме до 65% превышена в 151 области и столице.

Напомним, 8 ноября в Украине зафиксировано 18 тыс. 988 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Умерли от «ковида» рекордное число украинцев за сутки — 833 пациента.