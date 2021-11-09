Только две области в Украине соответствуют показателям «желтой» зоны (ТАБЛИЦА)https://racurs.ua/n162790-tolko-dve-oblasti-v-ukraine-sootvetstvuut-pokazatelyam-jeltoy-zony-tablica.htmlРакурс
Критериям «желтой» зоны карантина в Украине по состоянию на 9 ноября соответствуют только две области — Кировоградская и Тернопольская.
В «оранжевой» зоне сейчас находятся Винницкая, Полтавская, Харьковская, Черкасская, Черновицкая и Закарпатская области. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
«Красная» зона представлена 17 областями:
- Киев,
- Херсонская,
- Одесская,
- Запорожская,
- Донецкая,
- Днепропетровская,
- Сумская,
- Николаевская,
- Ровенская,
- Житомирская,
- Ивано-Франковская,
- Киевская,
- Луганская,
- Хмельницкая,
- Черниговская,
- Львовская,
- Волынская.
В Минздраве отметили, что уровень госпитализации пациентов с «ковидом» превышен в 21 области и Киеве. Наихудшая ситуация сложилась в Житомирской и Херсонской областях — 127,3 и 120,2 при норме 60 на 100 тыс. населения. Норма загруженности кислородных COVID-коек при норме до 65% превышена в 151 области и столице.
Напомним, 8 ноября в Украине зафиксировано 18 тыс. 988 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Умерли от «ковида» рекордное число украинцев за сутки — 833 пациента.