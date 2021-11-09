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Лише дві області відповідають показникам «жовтої» зони. Фото: voladm.gov.ua

Лише дві області в Україні відповідають показникам «жовтої» зони (ТАБЛИЦЯ)

9 лис 2021, 10:57
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Критеріям «жовтої» зони карантину в Україні станом на 9 листопада відповідають лише дві області — Кіровоградська та Тернопільська.

У «помаранчевій» зоні зараз знаходяться Вінницька, Полтавська, Харківська, Черкаська, Чернівецька та Закарпатська області. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

«Червона» зона представлена 17 областями:

  • Київ,
  • Херсонська,
  • Одеська,
  • Запорізька,
  • Донецька,
  • Дніпропетровська,
  • Сумська,
  • Миколаївська,
  • Рівненська,
  • Житомирська,
  • Івано-Франківська,
  • Київська,
  • Луганська,
  • Хмельницька,
  • Чернігівська,
  • Львівська,
  • Волинська.

У МОЗ відзначили, що рівень госпіталізації пацієнтів з «ковідом» перевищений у 21 області та Києві. Найгірша ситуація склалася у Житомирській та Херсонській областях — 127,3 та 120,2 при нормі 60 на 100 тис. населення. Норма завантаженості кисневих COVID-ліжок при нормі до 65% перевищена у 15 області та столиці.


Лише дві області відповідають показникам «жовтої» зони. Інфографіка: МОЗ

Нагадаємо, 8 листопада в Україні зафіксовано 18 тис. 988 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Померли від «ковіду» рекордна кількість українців за добу — 833 пацієнти.

Джерело: Ракурс


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