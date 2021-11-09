Лише дві області в Україні відповідають показникам «жовтої» зони (ТАБЛИЦЯ)https://racurs.ua/ua/n162790-lyshe-dvi-oblasti-v-ukrayini-vidpovidaut-pokaznykam-jovtoyi-zony-tablycya.htmlРакурс
Критеріям «жовтої» зони карантину в Україні станом на 9 листопада відповідають лише дві області — Кіровоградська та Тернопільська.
У «помаранчевій» зоні зараз знаходяться Вінницька, Полтавська, Харківська, Черкаська, Чернівецька та Закарпатська області. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.
«Червона» зона представлена 17 областями:
- Київ,
- Херсонська,
- Одеська,
- Запорізька,
- Донецька,
- Дніпропетровська,
- Сумська,
- Миколаївська,
- Рівненська,
- Житомирська,
- Івано-Франківська,
- Київська,
- Луганська,
- Хмельницька,
- Чернігівська,
- Львівська,
- Волинська.
У МОЗ відзначили, що рівень госпіталізації пацієнтів з «ковідом» перевищений у 21 області та Києві. Найгірша ситуація склалася у Житомирській та Херсонській областях — 127,3 та 120,2 при нормі 60 на 100 тис. населення. Норма завантаженості кисневих COVID-ліжок при нормі до 65% перевищена у 15 області та столиці.
Нагадаємо, 8 листопада в Україні зафіксовано 18 тис. 988 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Померли від «ковіду» рекордна кількість українців за добу — 833 пацієнти.