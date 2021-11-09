Ляшко про карантин: Черкаси - у "червону" зону, ще двом регіонам - приготуватися

https://racurs.ua/ua/n162789-lyashko-pro-karantyn-cherkasy-u-chervonu-zonu-sche-dvom-regionam-prygotuvatysya.html

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Карантин в Україні розширюється на нові регіони. Найближчими днями ще у трьох областях запровадять суворіші обмеження.

Міністерство охорони здоров’я пропонуватиме Держкомісії ТЕБ та НС пееревести Черкаську область до «червоної» зони карантину. Відповідно до данних МОЗ, в цій області перевищено допустимі рівні госпіталізації та виявлення хворих на коронавірус.

У зоні ризику щодо «червоної» зони знаходяться Вінницька та Харківська область, повідомив на брифінгу 9 листопада міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Станом на 9 листопада у «червоній» зоні епідемічної небезпеки перебувають 17 регіонів України. З 8 листопада під суворіші обмеження потрапила Волинь.

Ляшко сьогодні повідомив, що Україна перебуває на піку епідемії коронавірусу. Із 76,4 тис. ліжок, виділених для хворих на ковід, зайнято 519 тис. У реанімаціях 3 тис. 649 пацієнтів.

Нагадаємо, що за 8 листопада померла рекордна кількість пацієнтів з ковідом — 833.