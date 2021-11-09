Ракурсhttps://racurs.ua/
Ляшко про карантин: Черкаси - у "червону" зону, ще двом регіонам - приготуватися
Ляшко про карантин: Черкаси — у «червону» зону, ще двом регіонам — приготуватисяhttps://racurs.ua/ua/n162789-lyashko-pro-karantyn-cherkasy-u-chervonu-zonu-sche-dvom-regionam-prygotuvatysya.htmlРакурс
Карантин в Україні розширюється на нові регіони. Найближчими днями ще у трьох областях запровадять суворіші обмеження.
Міністерство охорони здоров’я пропонуватиме Держкомісії ТЕБ та НС пееревести Черкаську область до «червоної» зони карантину. Відповідно до данних МОЗ, в цій області перевищено допустимі рівні госпіталізації та виявлення хворих на коронавірус.
У зоні ризику щодо «червоної» зони знаходяться Вінницька та Харківська область, повідомив на брифінгу 9 листопада міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
Станом на 9 листопада у «червоній» зоні епідемічної небезпеки перебувають 17 регіонів України. З 8 листопада під суворіші обмеження потрапила Волинь.
Ляшко сьогодні повідомив, що Україна перебуває на піку епідемії коронавірусу. Із 76,4 тис. ліжок, виділених для хворих на ковід, зайнято 519 тис. У реанімаціях 3 тис. 649 пацієнтів.
Нагадаємо, що за 8 листопада померла рекордна кількість пацієнтів з ковідом — 833.
Смертність є «відкладеним» показником і може продовжувати зростати впродовж двох — трьох тижнів після стабілізації захворюваності. Кожен може сьогодні вплинути на цей показник. Для цього треба зробити щеплення, що дозволить зберегти своє здоровя та повернутись медикам до звичного режиму роботи, — повідомив Ляшко
.