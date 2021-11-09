Ляшко о карантине: Черкассы — в «красную» зону, еще двум регионам — приготовиться

https://racurs.ua/n162789-lyashko-o-karantine-cherkassy-v-krasnuu-zonu-prigotovitsya-esche-dvum-regionam.html

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Карантин в Украине расширяется на новые регионы. В ближайшие дни еще в трех областях будут введены более строгие ограничения.

Министерство здравоохранения будет предлагать Госкомиссии ТЭБ и ЧС перевести Черкасскую область в «красную» зону карантина. В этой области превышены допустимые уровни госпитализации и выявления больных коронавирусом.

В зоне риска «красной» зоны находятся также Винницкая и Харьковская область, сообщил на брифинге 9 ноября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По состоянию на 9 ноября в «красной» зоне эпидемической опасности находятся 17 регионов Украины. С 8 ноября под более строгие ограничения попала Волынь.

Ляшко сегодня сообщил, что Украина находится на пике эпидемии коронавируса. Из 76,4 тыс. коек, выделенных для больных ковидом, занято 519 тыс. В реанимациях 3 тыс. 649 пациентов.

Напомним, что за 8 ноября умерло рекордное количество пациентов с ковидом — 833.