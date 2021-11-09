В Киеве задержали главного преступника донецкого концлагеря «Изоляция» — журналист

https://racurs.ua/n162791-v-kieve-zaderjali-glavnogo-prestupnika-doneckogo-konclagerya-izolyaciya-jurnalist.html

Ракурс

В Киеве задержан главный военный преступник донецкой тюрьмы боевиков «Изоляция» — Денис Куликовский по прозвищу Палыч.

Об этом в своих соцсетях сообщил бывший узник этого концлагеря журналист и писатель Станислав Асеев. Официальных подтверждений информации на момент написания новости пока не было.

Концлагерь «Изоляция» в оккупированном Донецке создали российские оккупанты. Это бывший завод, на территории которого расположена база боевиков и концлагеря.

Семь месяцев он меня избивал, унижал, поливал из «Керхера» (мойка высокого давления — «Ракурс»), следил за моей фигурой, запрещая мне есть все, кроме каши. После этих семи месяцев на «Изоляции» меня полуживого вывезли в больницу, где откачивали пять дней. Кроме меня, у Палыча были и другие «любимчики», над которыми он издевался. Одна из проблем Палыча — он любил выпить и мог идти в запой на несколько недель, тогда ему вообще отрывало «башню»: начинались массовые избиения, некоторые их не переносили. Бывало, что запои Палыча заканчивались очередным трупом, — рассказывал для «Радио Свобода» бывший пленный Станислав Печонкин.

Асеев добавил в Фейсбук: теперь могу сказать, что жизнь прожил не зря. Он попросил пока не звонить ему и обещал рассказать все детали о задержании Куликовского позже.

Он очень ценен для Украины, чтобы показывать международному сообществу, что творит РФ, — написал журналист на своей странице в Facebook.

Палыч — главный палач «Изоляции», запомнившийся бывшим пленникам своей жестокостью. Насиловал, унижал, избивал и жестоко истязал заключенных.

Весной 2014 года донецкий музей современного искусства «Изоляция» (он располагался в бывших заводских помещениях) был захвачен боевиками группировки ДНР.

Вместо арт-пространства с выставками и лекциями появилась тюрьма, которая считается самой жестокой на оккупированных территориях. До 2018 года руководил «Изоляцией» российский наемник по кличке Палыч, или Первый — это его позывное для своих.

Комендант мог вывести пленника во двор, раздеть и поливать холодной водой из автомобильной мойки.

В подвале «Изоляции» была камера, где содержались задержанные бойцы так называемой ДНР. Время от времени туда спускали политических — проукраинских задержанных, чтобы боевики их били. Палыч наблюдал за этим по видео.

Поговаривали, что Куликовский раньше работал в пенитенциарной службе Украины.

Асеев был похищен 11 мая 2017 года и удерживался террористической организацией ДНР до 29 декабря 2019 года. Журналист пробыл в плену 31 месяц, из них 28 месяцев его содержали на территории «Изоляции» в Донецке.