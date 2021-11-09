Списки втрат УПА і креслення криївок - 3,5 тис. документів НКВС відкрила СБУ

Списки втрат УПА і креслення криївок — 3,5 тис. документів НКВС відкрила СБУhttps://racurs.ua/ua/n162796-spysky-vtrat-upa-i-kreslennya-kryyivok-3-5-tys-dokumentiv-nkvs-vidkryla-sbu.htmlРакурс
3,5 тис. документів НКВС про боротьбу з УПА, опублікувала Служба безпеки України. Оригінал оприлюдненого архіву було вивезено до Москви у 1980-х роках. Про це йдеться у повідомленні спецслужби 9 листопада.
Фахівці архіву СБУ спільно з колегами-дослідниками працювали над публікацією документів. Вони охоплюють події, які відбулися в 1944—1945 роках на Волині, Рівненщині, Тернопільщині, Львівщині та Івано-Франківщині, — зазначили в СБУ.
До колекції увійшли:
детальні креслення повстанських криївок, зроблені енкаведистами;
списки втрат з боку повстанців УПА;
звітність про захоплену енкаведистами зброю.
Також серед згаданих документах є звіти про надзвичайні події та небойові втрати у лавах внутрішніх військ НКВС.
Публікацію проілюстровано документом про вбивство НКВС невідомого під час «хлібозаготовлі» в селі на Рівненщині 14 жовтня 1944 року.