Списки втрат УПА і креслення криївок - 3,5 тис. документів НКВС відкрила СБУ

https://racurs.ua/ua/n162796-spysky-vtrat-upa-i-kreslennya-kryyivok-3-5-tys-dokumentiv-nkvs-vidkryla-sbu.html

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3,5 тис. документів НКВС про боротьбу з УПА, опублікувала Служба безпеки України. Оригінал оприлюдненого архіву було вивезено до Москви у 1980-х роках. Про це йдеться у повідомленні спецслужби 9 листопада.

Фахівці архіву СБУ спільно з колегами-дослідниками працювали над публікацією документів. Вони охоплюють події, які відбулися в 1944—1945 роках на Волині, Рівненщині, Тернопільщині, Львівщині та Івано-Франківщині, — зазначили в СБУ.

До колекції увійшли:

детальні креслення повстанських криївок, зроблені енкаведистами;

списки втрат з боку повстанців УПА;

звітність про захоплену енкаведистами зброю.



Також серед згаданих документах є звіти про надзвичайні події та небойові втрати у лавах внутрішніх військ НКВС.

Публікацію проілюстровано документом про вбивство НКВС невідомого під час «хлібозаготовлі» в селі на Рівненщині 14 жовтня 1944 року.