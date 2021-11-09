Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Списки втрат УПА і креслення криївок - 3,5 тис. документів НКВС відкрила СБУ

Списки втрат УПА і креслення криївок — 3,5 тис. документів НКВС відкрила СБУ

9 лис 2021, 12:01
999

3,5 тис. документів НКВС про боротьбу з УПА, опублікувала Служба безпеки України. Оригінал оприлюдненого архіву було вивезено до Москви у 1980-х роках. Про це йдеться у повідомленні спецслужби 9 листопада.

Фахівці архіву СБУ спільно з колегами-дослідниками працювали над публікацією документів. Вони охоплюють події, які відбулися в 1944—1945 роках на Волині, Рівненщині, Тернопільщині, Львівщині та Івано-Франківщині, — зазначили в СБУ.

До колекції увійшли:

  • детальні креслення повстанських криївок, зроблені енкаведистами;

  • списки втрат з боку повстанців УПА;

  • звітність про захоплену енкаведистами зброю.


Також серед згаданих документах є звіти про надзвичайні події та небойові втрати у лавах внутрішніх військ НКВС.

Публікацію проілюстровано документом про вбивство НКВС невідомого під час «хлібозаготовлі» в селі на Рівненщині 14 жовтня 1944 року.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів