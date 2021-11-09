Списки потерь УПА и чертежи крыивок - 3,5 тыс. документов НКВД открыла СБУ

https://racurs.ua/n162796-spiski-poter-upa-i-cherteji-kryivok-3-5-tys-dokumentov-nkvd-otkryla-sbu.html

Ракурс

3,5 тыс. документов НКВД о борьбе с УПА опубликовала Служба безопасности Украины. Оригинал обнародованного архива был вывезен в Москву в 1980-х годах. Об этом говорится в сообщении спецслужбы 9 ноября.

Специалисты архива СБУ совместно с коллегами-исследователями работали над публикацией документов. Они охватывают события, произошедшие в 1944—1945 годах на Волыни, Ровенщине, Тернопольщине, Львовщине и в Ивано-Франковской области, — отметили в СБУ.

В коллекцию вошли:

подробные чертежи повстанческих крыивок, сделанные энкаведистами;

списки потерь со стороны повстанцев УПА;

отчетность о захваченном энкаведистами оружии.



Также среди упомянутых документов есть отчеты о чрезвычайных событиях и небоевых потерях в рядах внутренних войск НКВД.

Публикация проиллюстрирована документом об убийстве НКВД неизвестного во время «хлебозаготовки» в селе Ровенской области 14 октября 1944 года.