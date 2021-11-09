Налоговая революция Зеленского помиловала Ахметова и Коломойского – «Бигус»

https://racurs.ua/n162795-nalogovaya-revoluciya-zelenskogo-pomilovala-ahmetova-i-kolomoyskogo-bigus.html

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Налоговый закон № 5600, который на старте позиционировали как «антиахметовский», ко второму чтению в парламенте «растерял» потенциальных 20 млрд грн поступлений в бюджет.

Документ потерял практически все нормы, касающиеся рудного бизнеса олигархов Рината Ахметова, Вадима Новинского, Константина Жеваго и Игоря Коломойского. Об этом говорится в сюжете Bihus.Info.

Сейчас в Украине рента начисляется на себестоимость добытой тонны руды и составляет в среднем около 3 дол. из тонны. Минфин предлагал изменить этот принцип на общемировой и облагать налогом сумму рыночной стоимости руды, используя «плавающий» процент. При нынешней цене на руду это могло бы принести бюджету до 12 млрд грн дополнительных поступлений.

Но уже до первого чтения этот вариант был урезан на треть, а при подготовке проекта к голосованию в целом в законопроекте появилась новая формула. В ней предлагается облагать налогом не чистую рыночную стоимость руды, а отнимать от нее цену логистики по Украине и стоимость дороги в порт Гуанчжоу в Китае.

Предложил эту правку председатель профильного комитета по финансам, налоговой политике и таможенной политике, «слуга» Даниил Гетманцев.

По прогнозам экономиста Центра экономической стратегии Юрия Гайдая, если законопроект примут, то с нынешними ценами на руду компании, которые ее добываювают, будут платить даже меньше, чем сегодня.

Единственная норма закона, которая сохранилась в первоначальном виде, — эконалог на выбросы CO2, который составляет 10 грн за тонну выбросов и который планируют поднять до 30 грн (около 1 евро). Благодаря норме в бюджет должно дополнительно поступить более 2 млрд грн.

По приблизительным подсчетам, подтверждаемым экспертами, если законопроект будет принят в таком виде, олигархи не доплатят в бюджет около 18−20 млрд грн в 2022 году по сравнению с запланированными Минфином цифрами.