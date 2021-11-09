Податкова революція Зеленського помилувала Ахметова і Коломойського. Фото: reuters

https://racurs.ua/ua/n162795-podatkova-revoluciya-zelenskogo-pomyluvala-ahmetova-i-kolomoyskogo-bigus.html

Ракурс

Податковий закон № 5600, який на старті позиціонували як «антиахметівський», до другого читання у парламенті «розгубив» потенційних 20 млрд грн надходжень до бюджету.

Документ втратив практично всі норми, які найбільше стосувалися рудного бізнесу олігархів Ріната Ахметова, Вадима Новинського, Костянтина Жеваго та Ігоря Коломойського. Про це йдеться в сюжеті Bihus.Info.

Зараз в Україні рента нараховується на собівартість видобутої тонни руди та в середньому становить близько 3 дол. з тонни. Мінфін пропонував змінити цей принцип на загальносвітовий і оподатковувати суму ринкової вартості руди, використовуючи «плаваючий» відсоток. При нинішній ціні на руду це могло б принести бюджету до 12 млрд грн додаткових надходжень.

Але вже до першого читання цей варіант був урізаний на третину, а при підготовці проекту до голосування в цілому у законопроекті з’явилась нова формула. В ній пропонується оподатковувати не чисту ринкову вартість руди, а віднімати від неї ціну логістики по Україні і вартість дороги до порту Гуанчжоу у Китаї.

Запропонував цю правку голова профільного комітету з питань фінансів, податкової політики та митної політики, «слуга» Данило Гетманцев.

За прогнозами економіста Центру економічної стратегії Юрія Гайдая, якщо законопроект ухвалять, то з нинішніми цінами на руду, компанії, що її видобувають, будуть платити навіть менше, ніж сьогодні.

Єдина норма закону, яка збереглася у первісному вигляді — екоподаток на викиди CO2, який нині становить 10 грн за тонну викидів і який планують підняти до 30 грн (близько 1 євро). Завдяки нормі до бюджету має додатково надійти понад 2 млрд грн.

За приблизними підрахунками, які підтверджують експерти, якщо законопроект буде ухвалено в такому вигляді, олігархи не доплатять в бюджет близько 18−20 млрд грн у 2022 році у порівнянні із запланованими Мінфіном цифрами.