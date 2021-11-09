Американський термоядерний реактор побив новий рекорд. Фото: vseonauke.com

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Ракурс

Рекордного виходу енергії з термоядерного реактора змогли досягти в США.

У Національній лабораторії ім. Лоуренса в Ліверморі фізики вперше змогли запустити термоядерний синтез та отримати вихід понад 1,3 мегаджоуля (МДж). Таким чином науковці наблизилися до керованого термоядерного синтезу. Доповідь фізиків була представлена на 63-му щорічному зібранні відділу фізики плазми Американського фізичного товариства, пише APS.

Термоядерний реактор National Ignition Facility (NIF) точно направляє, підсилює і фокусує 192 потужних лазерних променів на мішені розміром з ластик для олівця за кілька мільярдних часток секунди. Комплекс створює температуру в діапазоні понад 100 млн градусів за Цельсієм і тиск понад 100 млрд атмосфер. В таких умовах атоми водню в мішені зливаються і виділяють енергію внаслідок контрольованої термоядерної реакції.

У серпні американські фізики на NIF змогли поставити новий рекорд енергетичного виходу цього процесу — експеримент показали в 8 разів вищий енергетичний вихід, ніж попередні досліди. Зазначається, що науковці наблизилися до створення термоядерного реактора з інерційним механізмом займання.

Також повідомляється, що дослідження відкривають доступ до нового режиму експериментів з новими можливостями для досліджень і порівняльного моделювання. У майбутньому вчені можуть зрозуміти, як створити термоядерний реактор, здатний тривалий час генерувати велику кількість енергії.

Нагадаємо, навесні 2021 року міжнародна команда фізиків удосконалила метод птіхографіі. Дослідникам вдалося сфотографувати окремі атоми з невеликими викривленнями, які спровоковані тепловими коливаннями.

Джерело: APS