Американский термоядерный реактор побил новый рекорд. Фото: vseonauke.com

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Ракурс

Рекордного выхода энергии из термоядерного реактора смогли достичь в США.

В Национальной лаборатории им. Лоуренса в Ливерморе физики впервые смогли запустить термоядерный синтез и получить выход более 1,3 мегаджоуля (МДж). Таким образом ученые приблизились к управляемому термоядерному синтезу. Доклад физиков был представлен на 63-м ежегодном собрании отдела физики плазмы Американского физического общества, пишет APS.

Термоядерный реактор National Ignition Facility (NIF) точно направляет, усиливает и фокусирует 192 мощных лазерных луча на мишени размером с ластик для карандаша за несколько миллиардных долей секунды. Комплекс создает температуру в диапазоне более 100 млн градусов по Цельсию и давление более 100 млрд атмосфер. В таких условиях атомы водорода в мишени сливаются и выделяют энергию вследствие контролируемой термоядерной реакции.

В августе американские физики на NIF смогли поставить новый рекорд энергетического выхода этого процесса — эксперимент показали в 8 раз более высокий энергетический выход, чем предыдущие опыты. Отмечается, что ученые приблизились к созданию термоядерного реактора с инерционным механизмом возгорания.

Также сообщается, что исследования открывают доступ к новому режиму экспериментов с новыми возможностями для исследований и сравнительного моделирования. В будущем ученые могут понять, как создать термоядерный реактор, способный длительное время генерировать большое количество энергии.

Напомним, весной 2021 года международная команда физиков усовершенствовала метод птихографии. Исследователям удалось сфотографировать отдельные атомы с небольшими искривлениями, которые спровоцированы тепловыми колебаниями.

Источник: APS