Когда в Украину придет первый снег – прогноз

https://racurs.ua/n162793-kogda-v-ukrainu-pridet-pervyy-sneg-prognoz.html

Ракурс

Погода в Украине в ноябре будет становиться все холоднее, на страну с северных широт надвигается холодная воздушная масса.

В большинстве регионов снег ожидается на следующей неделе, 15 ноября. Однако «подготовка» в виде мокрого снега в отдельных областях начинается уже на этой неделе. Об этом сообщает Gismeteo.

Синоптики предупреждают, что на западе и севере страны ожидается аномальный ход температуры.

Теплее всего будет ночью и утром, а днем ​​температура будет снижаться и будет держаться низкой. Холодно будет и в Карпатах, несколько теплее — в центральных областях.

По состоянию на 7.20 9 ноября на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха -5°С, ветер северо-западный 4−5 м/с, облачно. Об этом сообщили на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.

Напомним, синоптики обещали 9 ноября пасмурную погоду, на юге и востоке Украины — дожди с мокрым снегом.

Источник:Gismeteo