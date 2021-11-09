Коли в Україну прийде перший сніг – прогноз. Фото: Unsplash

https://racurs.ua/ua/n162793-koly-v-ukrayinu-pryyde-pershyy-snig-prognoz.html

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Погода в Україні в листопаді ставатиме все холоднішою, на країну з північних широт насувається холодна повітряна маса.

У більшості регіонів сніг очікується вже наступного тижня, 15 листопада. Однак «підготовка» у вигляді мокрого снігу в окремих областях розпочинається вже цього тижня. Про це повідомляє Gismeteo.

Синоптики попереджають, що на заході та півночі країни очікується аномальний хід температури.

Найтеплішою залишиться ніч і ранок, а вдень температура буде знижуватися і триматиметься низькою. Холодно буде і в Карпатах, дещо тепліше — в центральних областях.

Станом на 7.20 9 листопада на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря -5°C, вітер північно-західний 4−5 м/с, хмарно. Про це повідомили на сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста у Facebook.

Нагадаємо, синоптики обіцяли 9 листопада похмуру погоду, на півдні та сході України — дощі з мокрим снігом.

Джерело: Gismeteo