Поимку палача «Изоляции» подтвердила СБУ - в чем обвиняют Куликовского-Палыча

https://racurs.ua/n162798-poimku-palacha-izolyacii-podtverdila-sbu-v-chem-obvinyaut-kulikovskogo-palycha.html

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Контрразведчики Службы безопасности Украины (СБУ) подтвердили информацию о задержании в Киеве бывшего боевика террористической организации ДНР, главы незаконной тюрьмы на временно оккупированной территории Донецкой области «Изоляция».

Пресс-служба СБУ сообщила, что мужчина организовывал и принимал непосредственное участие в убийствах и пытках граждан Украины.

В отношении бывшего боевика (по данным экс-узника «Изоляции» Станислава Асеева, это Денис Куликовский) проводятся процессуальные действия — доставка в суд для избрания меры пресечения, а также допрос.

Куликовского задержали в рамках ранее открытого уголовного производства по следующим четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 149 (торговля людьми);

ст. 258−3 (создание террористической группы или террористической организации);

ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований);

ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).

Куликовский (Палыч) — главный палач «Изоляции», запомнившийся бывшим пленникам своей жестокостью. Насиловал, унижал, избивал и жестоко истязал заключенных.

Весной 2014 года донецкий музей современного искусства «Изоляция» (он располагался в бывших заводских помещениях) был захвачен боевиками группировки ДНР.