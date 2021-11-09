“Газпром” навмисно скоротив постачання газу до ЄС — Bruegel

https://racurs.ua/ua/n162784-gazprom-navmysno-skorotyv-postachannya-gazu-do-ies-bruegel.html

Ракурс

Аналіз щодо постачання російського газу до країн Європейського Союзу підготував Брюссельський дослідницький інститут Bruegel. Аналітичне дослідження підтверджує зменшення «Газпромом» постачання газу, про яке повідомляла, зокрема, Польща.

Йдеться про призупинення постачання блакитного палива трубопроводами, що проходять територією Польщі, Білорусі та України. Декілька днів тому нафтогазова компанія Польщі PGNiG заявила, що Росія постачає мінімальні обсяги сировини, згідно довготермінового контракту, пише «Польське радіо».

Очільник PGNiG Павел Маєвський тоді вказав, що взимку газу не бракуватиме, проте дії «Газпрому» викликають стурбованість.

Виявилося, що є маршрути, якими Росія пересилає газ на дотеперішньому рівні, наприклад газопроводом Nord Stream. Але іншими транзитними маршрутами, через Україну, Білорусь і Польщу, обсяги постачання газу були значно зменшені впродовж останніх місяців, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, «Ямал» і «Братство» — це два транзитні газогони, на яких тиждень тому Москва призупинила постачання блакитного палива, а «Газпром» зазначив, що падіння цін залежить від згоди на сертифікацію геополітичного проекту Nord Stream 2.