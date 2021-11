Crew Dragon-2, американський пілотований космічний корабель, який відстикувався від Міжнародної космічної станції (МКС), після автономного польоту тривалістю 8,5 год. здійснив успішну посадку у морі.

У NASA повідомили, що капсула корабля з астронавтами після розкриття усіх парашутів приводилася о 07:33 за Києвом у Мексиканській затоці на південь від міста Пенсакола (штат Флорида).

На Землю повернулися представники трьох космічних агентств — астронавти NASA Меган Макартур та Шейн Кімбро, астронавт Європейського космічного агентства (ESA) Томас Песке та астронавт Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) Акіхіко Хосіде. Вони провели на орбіті 199 днів. Астронавти привезли із собою результати проведених на станції наукових досліджень. Документи важать 240,5 кг.

У районі посадки перебувало пошуково-рятувальне судно GO Navigator, яке підняло капсулу з води на свій борт за допомогою гідравлічного підйомного пристрою.

Це був другий регулярний політ на орбіту нового американського пілотованого корабля багаторазового використання, розробленого компанією SpaceX у рамках комерційного контракту з NASA. Астронавти залишили МКС, не дочекавшись своєї зміни — екіпажу Crew Dragon-3.

Запуск пілотованого корабля Crew Dragon-3 американської компанії SpaceX планується не раніше 10 листопада. Його здійснять за допомогою важкої ракети-носія Falcon 9 зі стартового комплексу 39A Космічного центру імені Кеннеді у Флориді.

Стикування з МКС передбачається 12 листопада о 02.10 за київським часом. До складу екіпажу входять астронавти NASA Раджа Чарі (командир), Том Маршберн (пілот) та Кайла Беррон, а також астронавт ESA німець Маттіас Маурер. Вони працюватимуть на станції також шість місяців — до квітня 2022 року.

«Ракурс» повідомляв, що на кораблі Crew Dragon зламалася вбиральня.

Crew Dragon є американським багаторазовим пілотованим космічним кораблем нового покоління, створеним компанією SpaceX. Він може доставляти на борт МКС до семи осіб екіпажу. Перший тестовий політ у безпілотному режимі корабель здійснив 2 березня 2019 року. Перший запуск із екіпажем відбувся 30 травня 2020 року.

На борту МКС продовжують працювати росіяни Антон Шкаплеров і Петро Дубов, а також астронавт NASA Марк Ванде Хай.

Smiles, thumbs up, and peace signs. The @SpaceX Crew-2 astronauts are happy to be home after six months in space. pic.twitter.com/W9ziABkq0k

— NASA (@NASA) November 9, 2021