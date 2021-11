Crew Dragon-2, американский пилотируемый космический корабль, отстыковавшийся от Международной космической станции (МКС), после автономного полета продолжительностью 8,5 часа. совершил успешную посадку в море.

В NASA сообщили, что капсула корабля с астронавтами после раскрытия всех парашютов приводилась в 07.33 по Киеву в Мексиканском заливе к югу от города Пенсакола (штат Флорида).

На Землю вернулись представители трех космических агентств — астронавты NASA Меган Макартур и Шейн Кимбро, астронавт Европейского космического агентства (ESA) Томас Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосиде. Они провели на орбите 199 дней. Астронавты привезли результаты проведенных на станции научных исследований. Документы весят 240,5 кг.

В районе посадки находилось поисково-спасательное судно GO Navigator, поднявшее капсулу с воды на свой борт с помощью гидравлического подъемного устройства.

Это был второй регулярный полет на орбиту нового американского пилотируемого корабля многоразового использования, разработанного компанией SpaceX в рамках коммерческого контракта с NASA. Астронавты покинули МКС, не дождавшись своей смены — экипажа Crew Dragon-3.

Запуск пилотируемого корабля Crew Dragon-3 американской компании SpaceX планируется не раньше 10 ноября. Его осуществят с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 из стартового комплекса 39A Космического центра имени Кеннеди во Флориде.

Стыковка с МКС планируется 12 ноября в 02.10 по киевскому времени. В состав экипажа входят астронавты NASA Раджа Чари (командир), Том Маршберн (пилот) и Кайла Беррон, а также астронавт ESA — немец Маттиас Маурер. Они будут работать на станции также шесть месяцев — до апреля 2022 года.

«Ракурс» сообщал, что на корабле Crew Dragon сломался туалет.

Crew Dragon является американским многократным пилотируемым космическим кораблем нового поколения, созданным компанией SpaceX. Он может доставлять на борт МКС до семи человек экипажа. Первый тестовый полет в беспилотном режиме корабль совершил 2 марта 2019 года. Первый запуск с экипажем прошел 30 мая 2020 года.

На борту МКС продолжают работать россияне Антон Шкаплеров и Петр Дубов, а также астронавт NASA Марк Ванде Хай.

