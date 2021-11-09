«Газпром» специально сократил поставки газа в ЕС - Bruegel

https://racurs.ua/n162784-gazprom-specialno-sokratil-postavki-gaza-v-es-bruegel.html

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Анализ поставок российского газа в страны Европейского Союза подготовил Брюссельский исследовательский институт Bruegel. Аналитическое исследование подтверждает уменьшение «Газпромом» поставок газа, о котором сообщала, в частности, Польша.

Речь идет о приостановке снабжения голубым топливом по трубопроводам, проходящим по территории Польши, Беларуси и Украины. Несколько дней назад нефтегазовая компания Польши PGNiG заявила, что Россия поставляет минимальные объемы сырья согласно долгосрочному контракту, пишет «Польское радио».

Глава PGNiG Павел Маевский тогда указал, что зимой газа будет достаточно, однако действия «Газпрома» вызывают обеспокоенность.

Оказалось, что есть маршруты, по которым Россия пересылает газ на прежнем уровне, например по газопроводу Nord Stream. Но другими транзитными маршрутами, через Украину, Беларусь и Польшу, объемы поставок газа были значительно уменьшены в последние месяцы, — говорится в сообщении.

Напомним, «Ямал» и «Братство» — это два транзитных газопровода, по которым неделю назад Москва приостановила поставки голубого топлива, а «Газпром» отметил, что падение цен зависит от согласия на сертификацию геополитического проекта Nord Stream 2.