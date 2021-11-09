ЄС обмежив в’їзд — Україну виключили із «зеленого» списку

https://racurs.ua/ua/n162802-ies-obmejyv-v-yizd-ukrayinu-vykluchyly-iz-zelenogo-spysku.html

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Європейський Союз обмежив в’їзд громадянам України через ситуацію із коронавірусною інфекцією. Сьогодні посли країн-членів ЄС виключили Україну та Сінгапур з переліку безпечних для подорожей країн. Проте кожна держава ЄС надалі самостійно ухвалюватиме рішення щодо заборони вʼїзду українцям.

Відповідне рішення 9 листопада оприлюднили на офіційному сайті Ради ЄС.

У Міністерстві закордонних справ пояснили, що Євросоюз врахував світовий прогрес у вакцинації та змінив підхід до тимчасових обмежень на туристичні подорожі. Брюссель рекомендував державам-членам ЄС відкривати кордони для повністю вакцинованих мандрівників за умови, якщо вони здадуть тест під час перетину кордону.

Це рекомендація (рішення щодо виключення України із «зеленого» списку — ред.), а фінальне рішення прийматиме кожна окрема країна… Це не порушує можливості країн-членів скасувати тимчасові обмеження на поїздки до ЄС для повністю вакцинованих мандрівників, — зазначив головний дипломат України Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, у «зеленому» списку ЄС наразі залишаються 18 країн. Рішення про виключення України зі списку не означатиме автоматичної зміни правил перетину кордону. Проте країни ЄС, як правило, дослухаються до рекомендації Ради ЄС та запроваджують обмеження на в’їзд.