Коронавирус. Фото: istock

https://racurs.ua/n162819-skolko-deystvuut-vakciny-ot-koronavirusa-rasskazali-uchenye-infografika.html

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Вакцинация от коронавируса продолжается по всему миру. Американские медики проанализировали данные 780 тыс. ветеранов и выяснили, что вакцины от Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson&Johnson к концу 2021 года стали хуже защищать от заражения, чем в начале года.

При этом они все еще предотвращают смертность на 70−80%. Об этом сообщает Science.

Так, в марте вакцина Pfizer/BioNTech предотвращала заражение коронавирусом с эффективностью в 86,9%, а в сентябре уже с эффективностью в 43,3%. Чуть лучше показал себя препарат Moderna — его эффективность снизилась с 89,2% в марте до 58% в сентябре. Сильнее всего упала эффективность вакцины от Johnson&Johnson — с 86,4% в марте до 13,1% в сентябре.

Несмотря на это, все три препарата по-прежнему защищают от смерти, даже во время распространения штамма «Дельта».

С июля по октябрь вакцина от Pfizer/BioNTech предотвращала смерть от коронавируса с эффективностью в 84,3% (70,1% у людей старше 65 лет), вакцина от Moderna — с эффективностью в 81,5% (75,5% у людей старше 65 лет), а вакцина от Johnson&Johnson — с эффективностью в 73% (52,2% у людей старше 65 лет).

В связи с этим Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала давать дополнительную дозу коронавирусной вакцины людям с ослабленным иммунитетом. Бустерная доза снижает риск заболеть коронавирусом в 11,4 раза по сравнению с двумя дозами препарата.

Напомним, ранее мы сообщали, что медицинские банки, которые часто используют в народной медицине, помогают при вакцинации от коронавируса. Такие банки влияют на эффективность южнокорейской COVID-вакцины — помогают препарату лучше усваиваться в организме и вызывать сильный иммунный ответ.

Источник: Science