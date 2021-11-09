Применение Украиной Bayraktar на Донбассе террористы ДНР назвали фейком

Применение Украиной Bayraktar на Донбассе в ДНР назвали фейком. Фото: RT

https://racurs.ua/n162818-primenenie-ukrainoy-bayraktar-na-donbasse-v-dnr-nazvali-feykom.html

Ракурс

Ударный беспилотник Bayraktar не наносил ударов по артиллерии оккупационных войск Донецкой области.

Прихвостни Кремля заявляют, что применение боевого дрона Вооруженными силами Украины — фейк. Об этом заявила так называемая министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова, слова агрессора цитирует ТАСС.

Случай боевого применения Bayraktar не подтвердился. По нашим данным, можно говорить, что все это — фейк, — утверждают боевики.

Никонорова, которая входит в российскую делегацию на переговорах ТКГ, добавила, что ранее украинские войска использовали «Байрактары» на Донбассе только для наблюдения и проведения разведки. Боевики заявляют, что украинские ударные дроны никогда не пересекали линию соприкосновения.

Напомним, 26 октября 2021 года по приказу Главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенанта Валерия Залужного в районе проведения операции Объединенных сил впервые состоялось применение боевого дрона «Байрактар». Беспилотник уничтожил артиллерию оккупантов.

Президент Владимир Зеленский после применения боевого БПЛА на Донбассе заявил, что Украина использует оружие лишь для защиты своей территории и не нарушает никаких договоренностей. Глава государства подчеркнул, что «Байрактар» — это не наступательное оружие, а оборонительное, поэтому Вооруженные силы будут действовать и в дальнейшем в таком формате.

Источник: ТАСС