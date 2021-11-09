Застосування Україною Bayraktar на Донбасі в ДНР назвали фейком. Фото: RT

https://racurs.ua/ua/n162818-zastosuvannya-ukrayinou-bayraktar-na-donbasi-v-dnr-nazvaly-feykom.html

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Ударний безпілотник Bayraktar не завдавав ударів по артилерії окупаційних військ на Донеччині.

Посіпаки Кремля заявляють, що застосування бойового дрона Збройними силами України — фейк. Про це заявила так званий міністр закордонних справ ДНР Наталія Никонорова, слова агресора цитує ТАСС.

Випадок бойового застосування Bayraktar не підтвердився. За нашими даними, можна говорити, що все це — фейк, — стверджують бойовики.

Никонорова, яка входить до російської делегації на переговорах ТКГ, додала, що раніше українські війська використовували «Байрактари» на Донбасі лише для спостереження та проведення розвідки. Бойовики заявляють, що українські ударні дрони ніколи не перетинали лінію зіткнення.

Нагадаємо, 26 жовтня 2021 року за наказом Головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенанта Валерія Залужного в районі проведення операції Об'єднаних сил вперше відбулося застосування бойового дрона «Байрактар». Безпілотник знищив артилерію окупантів.

Президент Володимир Зеленський після застосування бойового БПЛА на Донбасі заявив, що Україна використовує зброю лише для захисту своєї території та не порушує жодних домовленостей. Глава держави наголосив, що «Байрактар» — це не наступальна зброя, а оборонна, тому Збройні сили діятимуть й надалі в такому форматі.

Джерело: ТАСС