Погода в Україні. Фото: pixabay.com

https://racurs.ua/ua/n162817-hmarno-ta-bez-opadiv-pogoda-v-ukrayini-10-lystopada-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 10 листопада, в середу, буде хмарною, опадів в регіонах не передбачається.

У північних та західних областях вночі та вранці на дорогах утворюється ожеледиця. Вітер південно-східний, північно-східний, 3−9 м/с, пориви до 14 м/с. Про це повідомляє Gismeteo.

Погода в Києві очікується без опадів. Вночі синоптики прогнозують 4−6° з позначкою мінус, вдень буде до +3°.

Погода у Львові також прогнозується без опадів. Стовпчики термометрів вночі покажуть 2° морозу, а вдень піднімуться до 7−8° з позначкою плюс.

Погода в Харкові 10 листопада буде сонячна та прохолодна. Вночі очікується 3° морозу, вдень — 3° тепла.

Погода в Одесі буде без опадів протягом доби. Стовпчики термометрів вночі покажуть +2°, а вдень піднімуться до 6° з позначкою плюс.

Геомагнітна обстановка в Україні 10 листопада буде відносно спокійною, можливі невеликі збурення.

Джерело: Gismeteo