Погода в Украине. Фото: pixabay.com

https://racurs.ua/n162817-oblachno-i-bez-osadkov-pogoda-v-ukraine-10-noyabrya-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 10 ноября, в среду, будет облачной, осадков в регионах не предвидится.

В северных и западных областях ночью и утром на дорогах образуется гололедица. Ветер юго-восточный, северо-восточный, 3−9 м/с, порывы до 14 м/с. Об этом сообщает Gismeteo.

Погода в Киеве ожидается без осадков. Ночью синоптики прогнозируют 4−6° с отметкой минус, днем ​​будет до +3°.

Погода во Львове прогнозируется без осадков. Столбики термометров ночью покажут 2° мороза, а днем ​​поднимутся до 7−8° с отметкой плюс.

Погода в Харькове 10 ноября будет солнечной и прохладной. Ночью ожидается 3° мороза, днем ​​- 3° тепла.

Погода в Одессе без осадков в течение суток. Столбики термометров ночью покажут +2°, а днем ​​поднимутся до 6° с отметкой плюс.

Геомагнитная обстановка в Украине 10 ноября будет относительно спокойной, возможны небольшие возмущения.

Источник: Gismeteo