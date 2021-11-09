Облачно и без осадков — погода в Украине 10 ноября (КАРТА)https://racurs.ua/n162817-oblachno-i-bez-osadkov-pogoda-v-ukraine-10-noyabrya-karta.htmlРакурс
Погода в Украине 10 ноября, в среду, будет облачной, осадков в регионах не предвидится.
В северных и западных областях ночью и утром на дорогах образуется гололедица. Ветер юго-восточный, северо-восточный, 3−9 м/с, порывы до 14 м/с. Об этом сообщает Gismeteo.
Погода в Киеве ожидается без осадков. Ночью синоптики прогнозируют 4−6° с отметкой минус, днем будет до +3°.
Погода во Львове прогнозируется без осадков. Столбики термометров ночью покажут 2° мороза, а днем поднимутся до 7−8° с отметкой плюс.
Погода в Харькове 10 ноября будет солнечной и прохладной. Ночью ожидается 3° мороза, днем - 3° тепла.
Погода в Одессе без осадков в течение суток. Столбики термометров ночью покажут +2°, а днем поднимутся до 6° с отметкой плюс.
Геомагнитная обстановка в Украине 10 ноября будет относительно спокойной, возможны небольшие возмущения.
Источник: Gismeteo