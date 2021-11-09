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Погода в Украине. Фото: pixabay.com

Облачно и без осадков — погода в Украине 10 ноября (КАРТА)

9 ноя 2021, 15:56
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Погода в Украине 10 ноября, в среду, будет облачной, осадков в регионах не предвидится.

В северных и западных областях ночью и утром на дорогах образуется гололедица. Ветер юго-восточный, северо-восточный, 3−9 м/с, порывы до 14 м/с. Об этом сообщает Gismeteo.

Погода в Киеве ожидается без осадков. Ночью синоптики прогнозируют 4−6° с отметкой минус, днем ​​будет до +3°.

Погода во Львове прогнозируется без осадков. Столбики термометров ночью покажут 2° мороза, а днем ​​поднимутся до 7−8° с отметкой плюс.

Погода в Харькове 10 ноября будет солнечной и прохладной. Ночью ожидается 3° мороза, днем ​​- 3° тепла.

Погода в Одессе без осадков в течение суток. Столбики термометров ночью покажут +2°, а днем ​​поднимутся до 6° с отметкой плюс.

Геомагнитная обстановка в Украине 10 ноября будет относительно спокойной, возможны небольшие возмущения.


Источник: Gismeteo

Источник: Ракурс


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