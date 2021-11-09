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Ракурс
11 вагонов «Интерсити» — как в Украине визуализируют смертность от Covid-19

11 вагонов «Интерсити» — как в Украине визуализируют смертность от Covid-19 (ФОТО)

9 ноя 2021, 15:56
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Новый рекорд смертей от коронавируса визуализировали официальные страницы Министерства здравоохранения Украины.

За сутки 8 ноября в Украине умерло 833 человека и в Минздраве напомнили украинцам об этом показателе с помощью поездов «Интерсити».

Чтобы перевезти всех 833 умерших, понадобилось бы 11 вагонов «Интерсити», — написали на странице «Коронавирус инфо» и опубликовали соответствующую инфографику.

Одним из первых практику жестко визуализировать смертность от коронавируса ввело издание «Бабель». С началом периода значительной летальности журналисты каждый день подбирают картинки, чтобы показать гражданам необходимость вакцинироваться и уберечься от попадания с коронавирусом в больницу.

К примеру, «Бабель» сравнивал показатели смертности с населением Измаила, заполненностью гостиницы «Украина» в Киеве, количеством пассажиров в поезде самого длинного в Украине маршрута Ужгород — Лисичанск (15 вагонов), а также количеством участников митинга антивакцинаторов в столице.


Источник: Ракурс


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