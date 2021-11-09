11 вагонів "Інтерсіті" - як в Україні візуалізують смертність від Covid-19

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Новий рекорд смертей від коронавірусу візуалізували офіційні сторінки Міністерства охорони здоров’я України.

За добу 8 листопада в Україні померли 833 особи і в МОЗ нагадали українцям про цей показник за допомогою поїздів «Інтерсіті».

Щоб перевезти всіх 833 померлих, знадобилося б 11 вагонів «Інтерсіті», — написали на сторінці «Коронавірус інфо» та опублікували відповідну інфографіку.

Одним з першим практику жорстко візуалізувати смертність від коронавірусу запровадило видання «Бабель». Із початком періоду значної летальності журналісти щодня підбирають картинки, аби показати громадянам необхідність вакцинуватися і вберегтися від потрапляння з коронавірусом в лікарню.

Наприклад, «Бабель» порівнював показники смертності із населенням Ізмаїлу, заповненістю готелю «Україна» в Києві, кількістю пасажирів у поїзді найдовшого в Україні маршруту Ужгород — Лисичанськ (15 вагонів), а також кількістю учасників мітингу антивакцинаторів у столиці.