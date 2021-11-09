Пара во Франции отсудила тысячи евро из-за несуществующего «турбинного синдрома»

Турбина. Фото: istock

https://racurs.ua/n162815-para-vo-francii-otsudila-tysyachi-evro-iz-za-nesuschestvuuschego-turbinnogo-sindroma.html

Ракурс

«Турбинный синдром», якобы возникающий от воздействия ветреных электростанций, помог паре из Франции отсудить 110 тыс. евро у трех энергетических компаний.

Французы утверждают, что на протяжение двух лет из-за ветряных турбин испытывали проблемы со здоровьем, в том числе головные боли, бессонницу, депрессию, шум в ушах и тошноту. Об этом сообщает Franceinfo.

Отмечается, что ветряную электростанцию установили в 2008 году в 700 метрах от дома супругов в Фонтрие. Впервые недомогание семья Фокерт почувствовала только спустя пять лет. Они связывают это с вырубкой леса между городом и ветряными турбинами.

По словам Кристель и Люка Фортер, звук от турбин сравним «с постоянно работающей стиральной машиной». Кроме этого, они сообщают, что страдали от «белых мигающих огней», которые загорались каждые две секунды. После переезда в 2015 году все проблемы со здоровьем пропали.

Врачи не нашли физических отклонений в организмах супругов, однако судебный эксперт заявил, что информацию о «турбинном синдроме» обнаружили в научных исследованиях. Хотя суд и признал «турбинный синдром», ученые сходятся во мнении, что в большинстве своем люди начинают ощущать «проблемы со здоровьем» из-за пропаганды вреда ветряных турбин. Именно эффект плацебо приводит к плохому самочувствию.

Напомним, ранее мы сообщали, что границу Франции и Бельгии случайно передвинул бельгийский фермер. Изменение госграницы заметил местный краевед во время прогулки по лесу во французском муниципалитете Бузин-сюр-Рок — пограничный камень был перемещен на 2,29 м вглубь территории Франции.

Источник: Franceinfo