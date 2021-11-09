Пара у Франції відсудила тисячі євро через «турбінний синдром», якого не існує

Вітряк. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n162815-para-u-franciyi-vidsudyla-tysyachi-ievro-cherez-turbinnyy-syndrom-yakogo-ne-isnuie.html

Ракурс

«Турбінний синдром», що нібито виникає через вплив вітряних електростанцій, допоміг парі з Франції відсудити 110 тис. євро у трьох енергетичних компаній.

Французи стверджують, що протягом двох років через вітряні турбіни мали проблеми зі здоров’ям, зокрема головний біль, безсоння, депресію, шум у вухах і нудоту. Про це повідомляє Franceinfo.

Зазначається, що вітряну електростанцію встановили у 2008 році в 700 метрах від будинку подружжя у Фонтрії. Вперше нездужання родина Фокерт відчула лише через п’ять років. Вони пов’язують це з вирубкою лісу між містом і вітряними турбінами.

За словами Крістель і Люка Фортер, звук від турбін можна порівняти «з пральною машиною, що постійно працює". Крім цього, вони повідомляють, що страждали від «білих миготливих вогнів», які спалахували кожні дві секунди. Після переїзду у 2015 році всі проблеми зі здоров’ям зникли.

Лікарі не знайшли фізичних відхилень в організмі подружжя, проте судовий експерт заявив, що інформацію про «турбінний синдром» виявили в наукових дослідженнях. Хоча суд і визнав «турбінний синдром», вчені вважають, що здебільшого люди починають відчувати «проблеми зі здоров’ям» через пропаганду шкоди вітряних турбін. Саме ефект плацебо призводить до поганого самопочуття.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що кордон Франції та Бельгії випадково пересунув бельгійський фермер. Зміну держкордону помітив місцевий краєзнавець під час прогулянки лісом у французькому муніципалітеті Бузин-сюр-Рок — прикордонний камінь був переміщений на 2,29 м углиб території Франції.

Джерело: Franceinfo