Вакцина. Фото: istock

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Вакцина от коронавируса, которую можно вдыхать, была изобретена учеными в Китае. Первый в мире ингаляционный препарат от инфекции презентовали на юге Китая во время международной выставки в городе Хайкоу.

После попадания в легкие она стимулирует иммунитет слизистой. Об этом сообщает CGTN.

Отмечается, что ингаляционную вакцину вдыхают через рот. После того как препарат попадает в легкие, он начинает стимулировать иммунитет слизистой оболочки органа, чего невозможно достичь во время внутримышечного введения инъекций.

Добавим, что китайская компания CanSino Biologics начала испытание ингаляционной вакцины от COVID-19 еще весной текущего года.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинация от коронавируса продолжается по всему миру. Американские медики проанализировали данные 780 тыс. ветеранов и выяснили, что вакцины от Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson&Johnson к концу 2021 года стали хуже защищать от заражения, чем в начале года.

Источник: CGTN