Кейт Миддлтон. Фото: HELLO

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Ракурс

Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская, отказалась от использования сумок как аксессуара в своих последних выходах на публику.

Раньше на официальных мероприятиях она не появлялась без сумочки, которую сжимала обеими руками, держа ее впереди. Об этом сообщает Daily Mail.

Звездная стилистка Ханна Эйхлер рассказала, что герцогиня Кейт Миддлтон отказалась от аксессуара, поскольку стала более уверенной во время общения с подданными. По ее словам, члены королевской семьи используют аксессуары, чтобы занять нервные руки.

Теперь, когда Кейт Миддлтон набралась опыта в публичных выступлениях, ей больше не нужны подобные уловки, чтобы отвлечь внимание от дрожания в руках.

Руки считаются эмоциональным барометром, и поэтому использование рук для выражения своих чувств позволяет Кейт открыто общаться с подданными. Она хочет быть искренней. Тенденция к появлению карманов на одежде означает, что модницы могут ходить со свободными руками. Кейт также становится смелее в том, что касается моды, и, как любой эксперт по стилю, знает, что все дело в том, чтобы позволить вашему образу занять центральное место, — говорит модный эксперт.

В частности, стилистка считает, что герцогиня Кембриджская отказалась от сумочек, потому что не считает, что они ей нужны. Сейчас она стремится к минималистскому образу и стремится сохранить его лаконичным, простым и стильным.

Напомним, ранее мы сообщали, что Кейт Миддлтон расстроилась и заплакала после того, как принц Уильям отказался встречать с ней Новый год в начале их романа.

Источник: Daily Mail