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Ракурс
Кейт Миддлтон. Фото: istock

Королевское воспитание — как Кейт Миддлтон подготавливает детей к трону

9 ноя 2021, 20:40
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Кейт Миддлтон и принц Уильям, герцоги Кембриджские, растят детей приветливыми и улыбчивыми.

Их малышей редко видят капризничающими, и это заслуга их родителей. Такое мнение высказал королевский эксперт Эндрю Мортон.

Для членов королевской семьи крайне важны такие качества, как сдержанность и признательность, поэтому они воспитывают их в своих наследниках с самого рождения.

Воспитывая восьмилетнего принца Джорджа, шестилетнюю принцессу Шарлотту и трехлетнего принца Луи, герцоги Кембриджские руководствуются «методом принцессы Дианы». Своих собственных детей она вдохновляла на написание благодарственных записок тем, кто им помогал.

Принцесса Диана часто брала сыновей на благотворительные мероприятия и в поездки, так как хотела, чтобы они жили обычной жизнью, как обычные дети, без ограничений, которые предполагает королевский протокол.


Кейт и Уильям развили в себе это прекрасное умение позволять многим вещам казаться спонтанными, и именно так это видят их дети. Правила поведения за столом, благодарственные письма, милые любезности — все это втолковывается им, чтобы они делали это на автомате, — рассказал эксперт.

Напомним, ранее мы сообщали, что Кейт Миддлтон огорчилась и заплакала после того, как принц Уильям отказался встречать с ней Новый год в начале их романа.

Источник: Ракурс


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