Стало известно, кто заменит Верещук в Раде. Фото: ВР

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) назвала нардепа, который заменит Ирину Верещук в Верховной Раде после назначения «слуги» в правительство.

Вместо Верещук нардепом стал Сергей Кострийчук. Об этом сообщила комиссия.

Верещук прошла в Раду по № 29 в партийном списке «Слуги народа». В случае ее назначения министром место нардепа в парламенте должен был занять кандидат, который шел под № 140. Под этим номером в избирательном списке «Слуги народа» находился Кострийчук.

ЦИК приняла решение признать его избранным на внеочередных выборах в Верховную Раду 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе. Теперь у Кострийчука есть 20 дней для представления в комиссию необходимых документов для регистрации народным депутатом. В случае успешной регистрации он примет присягу и получит удостоверение нардепа.

Кострийчук работал юристом в Министерстве аграрной политики, ГП «Украгролизинг» и других коммерческих структурах на соответствующей должности. В частности, он был основателем и главой ОО «Слуга народа». Сейчас он является помощником на общественных началах Александра Корниенко, который до недавнего времени был главой партии «Слуги народа», а теперь первый заместитель главы ВРУ.

Напомним, ранее мы сообщали, что Ирина Верещук, «слуга» и новоназначенный министр по реинтеграции оккупированных территорий, пообещала создать до конца года Украинский национальный центр развития мира.