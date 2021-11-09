«Игра в кальмара» получит продолжение. Фото: AP

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Ракурс

«Игра в кальмара», популярный сериал от Netflix, получит официальное продолжение. Режиссер и сценарист сериала Хван Дон Хек подтвердил, что будет второй сезон.

В то же время о датах говорить еще рано. Об этом он заявил в комментарии AP.

Итак, на второй сезон было столько давления и столько спроса… Я почти чувствую, что вы не оставляете нам выбора! Но скажу, что действительно будет второй сезон. Это сейчас у меня в голове. Сейчас я занимаюсь планированием. Но я думаю, что еще рано говорить, когда и как это произойдет. Так что, обещаю вам, что Ги-Хун вернется, и он что-то сделает для этого мира, — заявил Хван Дон Хек.

По его словам, второй сезон будет сосредоточен на истории Фронтмена. Таким образом режиссер хочет осветить проблемы в полиции по всему миру. Сценарист добавил, что над вторым сезоном он будет работать не сам, а привлечет команду сценаристов и еще нескольких опытных режиссеров. Когда именно выйдет второй сезон — неизвестно, но по прогнозам на фильм уйдет год-полтора.

Напомним, ранее мы сообщали, что звезда сериала «Игра в кальмара» Джеффри Джулиано на аукционе продаст халат, в котором снимался в этом проекте.

Источник: AP