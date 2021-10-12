Костюм звезды из сериала «Игра в кальмара» пустят с молотка. Скриншот: Netflix

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Ракурс

Звезда сериала «Игра в кальмара» Джеффри Джулиано на аукционе продаст халат, в котором снимался в этом проекте.

В драме о выживании Джулиано сыграл одного из обеспеченных зрителей. Он был одет в халат и золотую маску. С молотка актер пустит не только костюм, но и свой вариант сценария. Вырученные деньги он обещает перевести вдовам и детям, живущим в индийском штате Западная Бенгалия. Об этом сообщает издание TMZ.

По словам актера, он и не ожидал, что сериал станет таким популярным. Он все же попросил авторов проекта отдать ему на память вещи со съемок. Сейчас неизвестно, когда проведут аукцион. Выручить за халат Джулиано планирует шестизначную сумму, а сценарий продать хотели по меньшей мере за 10 тыс. долл.

Напомним, популярный сериал «Ход королевы» обвиняют в клевете. Пятая чемпионка мира по шахматам, грузинка Нона Гаприндашвили, подала в суд на компанию Netflix из-за того, что в сериале ее назвали россиянкой и заявили, что она никогда не играла против мужчин.

Источник: TMZ